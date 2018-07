Ja en dat is nog het grootste probleem al die kinderen. Straks worden dat ook volwassen die ook weer kinderen willen. De mens is waarschijnlijk het enigste diersoort dat zichzelf op deze manier uitroeit. Maar ja iets slechts over kinderen zeggen is natuurlijk not done. Dream on. Ik heb geen kinderen en met dat geld wat ik overhoud vlieg ik lekker de wereld over. Iedereen heeft zijn.manier van vervuilen jullie met kinderen maken en ik met vliegen. Denk daar maareens over na. Kinderen (mensen) zijn dodelijkvoor het milieu. Ben benieuwd wanneer de milieu maffia deze discussie aan durft. Waarschijnlijk als het te laat is. Tot die tijd ik lekker vliegen en jullie lekker fokken.