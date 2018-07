Achmea verhoogt provisie belastingzaak PZU

Gepubliceerd op | Views: 404 | Onderwerpen: verzekeringen

ZEIST (AFN) - Achmea heeft zijn voorziening in de belastingzaak rond het Poolse PZU met 35 miljoen euro verhoogd. In totaal is de provisie voor de fiscale afwikkeling in Nederland over de ontvangen vergoeding voor de verkoop van het belang in de Poolse verzekeraar nu 233 miljoen euro. De tegenvaller wordt verwerkt in de cijfers over het eerste halfjaar.

De verzekeraar verhoogt de voorziening naar aanleiding van een recente uitspraak van het gerechtshof. Op basis van die uitspraak valt een groter bedrag van de PZU-afwikkeling onder de vennootschapsbelastingheffing dan waar eerdere rekening mee werd gehouden. Achmea gaat mogelijk nog in cassatie.

Achmea hield 4,2 miljard euro over aan de desinvestering van PZU. De verzekeraar ligt al tijden met de Belastingdienst in Nederland in de clinch over de belastbaarheid van een deel van 1,2 miljard euro van dat totale bedrag.