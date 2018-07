'Damrak kijkt naar handel en banen'

Gepubliceerd op | Views: 765

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te beginnen. De handel staat vooral in het teken van het belangrijke Amerikaanse banenrapport en de internationale handelsspanningen.

Aan het handelsfront zijn de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen vrijdag ingegaan. China liet daarop weten nog hogere heffingen op Amerikaanse producten in te voeren. De Amerikaanse president Donald Trump zou daarentegen bereid zijn af te zien van zijn plannen om importtarieven te heffen op Europese auto's als de EU de tarieven op Amerikaanse voertuigen schrapt.

Beleggers verwerken daarnaast de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve (Fed). Daaruit bleek dat de beleidsmakers van de Fed zich niet uit het veld laten slaan door de toegenomen handelsspanningen en op koers blijven om de rente geleidelijk verder te verhogen. De Amerikaanse economie is volgens de Fed namelijk ,,erg sterk''.

Licentiedeal

Op het Damrak maakte Philips bekend zijn licentiedeal met de Japanse consumentenelektronicafabrikant Funai te hebben verlengd. De samenwerking loopt nu door tot eind 2020. Financiële details werden niet verstrekt.

Toeleveranciers van smartphonemaker Samsung, zoals chipmachinemaker ASML, zullen mogelijk onder druk komen te staan na een somber handelsbericht van het Zuid-Koreaanse technologieconcern.

Advies DZ Bank

Aan het analistenfront verhoogde DZ Bank het advies voor olie- en gasconcern Shell. Goldman Sachs werd positiever over telecomconcern VEON en Macquarie herstartte het volgen van staalconcern ArcelorMittal met een outperform-advies.

De Europese beurzen sloten donderdag met winst. De AEX-index steeg 0,6 procent tot 552,44 punten en de MidKap klom 0,3 procent tot 761,83 punten. De beurs in Londen won 0,4 procent, Parijs steeg 0,9 procent en Frankfurt ging 1,2 procent omhoog.

New York

De beurzen in New York gingen ook vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 0,8 procent in de plus op 24.356,74 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent en schermenbeurs Nasdaq won 1,1 procent.

De euro was 1,1710 dollar waard, tegen 1,1697 dollar op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 73,24 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent en werd verhandeld voor 77,49 dollar per vat.