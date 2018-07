Nikkei sluit negatieve week hoger af

Gepubliceerd op | Views: 197

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een stevige winst gesloten en doorbrak daarmee een vierdaagse verliesreeks. Vooral de Japanse autobouwers waren in trek na berichten over een mogelijke deal tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over het schrappen van importtarieven op auto's. Verder werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport.

De Nikkei-index in Tokio ging 1,1 procent hoger het weekeinde in op 21.788,14 punten. De Japanse hoofdindex verloor deze week desondanks zo'n 2 procent. Het was de derde verliesweek op rij. De autofabrikanten Toyota, Subaru en Honda stegen tot 1,4 procent. Ook andere exportbedrijven zaten in de lift. Chiptester Advantest won 3,6 procent en technologiebedrijf TDK klom 5,2 procent.

Het Japanse farmaceutische concern Eisai maakte een koerssprong van bijna 20 procent. Het bedrijf maakte samen met zijn partner Biogen positieve testresultaten bekend met hun onderzoek van een medicijn tegen Alzheimer.

Weg omhoog

Ook de andere beursgraadmeters in het Verre Oosten vonden de weg omhoog, ondanks het ingaan van de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. China heeft aangekondigd terug te slaan. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,2 procent hoger en de beurs in Shanghai steeg 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,9 procent.

De Kospi in Seoul dikte 1 procent aan. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung verloor bijna 2 procent na een somber handelsbericht. Het bedrijf verwacht dat het resultaat in het tweede kwartaal de traagste groei zal laten zien in meer dan een jaar tijd door zwakke smartphone verkopen.