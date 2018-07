Philips verlengt licentiedeal met Funai

Gepubliceerd op | Views: 315

OSAKA (AFN) - Philips heeft zijn licentiedeal met de Japanse consumentenelektronicafabrikant Funai verlengd. De samenwerking loopt nu door tot eind 2020. Financiële details zijn niet verstrekt.

Funai maakt in Noord-Amerika onder het merk Philips blu-rayspelers, dvd-spelers, home cinema-apparatuur en televisies. Philips legt zichzelf tegenwoordig voornamelijk toe op gezondheidstechnologie. De samenwerking tussen de twee bedrijven bestaat sinds 2001. In 2013 werd gewerkt aan een volledige overname van de consumententak van Philips, maar dat ketste af waarna alleen de licentiedeal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico overbleef.