Kleine belegger voorzichtig ondanks optimisme op beurzen

Ik heb wat rondgeneusd en ideeën opgedaan op de waterstof-fora hier, en mijn beleggingen in die fondsen zijn de afgelopen maanden > 100% in waarde gestegen. Dat heb ik te danken aan leden die op IEX hun kennis en enthousiasme deelden (net zoals ik dat zelf probeer te doen), maar dan moet je vervolgens wel verder researchen en risico's kunnen en durven nemen. Dat kan elke kleine belegger, maar niet als je achterom blijft kijken. Daarom erger ik me trouwens ook zo aan dat stomme Premium. In plaats van samen is het: 'some pigs are more equal than others' (George Orwell - Animal Farm)



Niet iedereen durft en kan of wil een groot risico nemen, de meeste kleine beleggers traden niet, maar is een gewoon een pappa of mamma die met 5% op jaarbasis tevreden is. De mensen hier op de fora gaan vaak short en zitten in turbo's, mooie instrumenten om grote winsten te behalen of en dat kan je ook lezen met giga verliezen te blijven zitten. FOMO en TINA moeten niet je motief zijn. Je hoort niemand als de beurs op 390 staat en je hoorde ze ook niet toen die tijdens de kr. crisis 199 aantikte, ik kan me wel voorstellen dat de kleine beleggers sceptisch zijn om LONG te gaan op de markt.We're not goïng to be in september were we are right now, en volgens mij gaat dat lager zijn ( garantie tot aan de voordeur overigens).