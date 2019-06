Beyond Meat overtreft verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 208

EL SEGUNDO (AFN) - Maker van vleesvervangers Beyond Meat heeft de omzet in zijn eerste kwartaal als beursgenoteerd bedrijf stevig opgevoerd. Het nettoverlies viel echter ook hoger uit, maar dat kwam onder meer door hogere rentelasten en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Het operationele verlies liep juist terug.

De omzet viel drie keer zo hoog uit als in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2018 en bedroeg 40,2 miljoen dollar. Voor heel 2019 rekent Beyond Meat op een omzet van 210 miljoen. Dat is hoger dan waar analisten op hadden gerekend.

Het operationele verlies bedroeg 5,3 miljoen dollar, tegen 5,6 miljoen dollar een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 6,6 miljoen dollar. dat was vorig jaar in dezelfde periode nog 5,7 miljoen dollar.