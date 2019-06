Gepubliceerd op | Views: 91

ANTWERPEN (AFN) - Bol.com gaat ook samenwerken met Delhaize. In filialen van de Belgische supermarktketen in de provincie Antwerpen kunnen mensen binnenkort pakketjes laten afleveren en ophalen, net zoals dat nu al mogelijk is bij de Nederlandse en Belgische winkels van Albert Heijn.

Het gaat om een proef. Als die succesvol is dan komen er na de zomer ook pakketpunten van Bol.com in andere Delhaize-zaken in Vlaanderen. Bol.com, Albert Heijn en Delhaize zijn alle drie onderdeel van het beursgenoteerde concern Ahold Delhaize.

Bol.com is straks sowieso nadrukkelijker aanwezig in België. Deze maand wordt er een nieuw kantoor geopend in Antwerpen, vanwaaruit de webwinkel lokale ondernemers zal ondersteunen en adviseren bij het verkopen van hun assortiment op het platform.

Tegelijkertijd zet Ahold Delhaize erop in om Albert Heijn stevig uit te breiden bij de zuiderburen. Eerder werd bekend dat er komende jaren dertig tot vijftig nieuwe Albert Heijn-filialen zullen openen, bovenop de ruim veertig die er al waren. Ook Delhaize groeit. De keten telde begin dit jaar rond de achthonderd winkels in België. Dat moeten er over drie tot vier jaar zo'n negenhonderd zijn.