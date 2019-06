Grote aandeelhouders accepteren bod Euronext

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De twee grootste aandeelhouders van Oslo Børs hebben het overnamebod van beursuitbater Euronext op zijn Noorse branchegenoot geaccepteerd. De twee partijen, DNB en KLP, waren samen goed voor een belang van bijna 30 procent in het Noorse beursbedrijf. Euronext had al meer dan de helft van alle stukken in Oslo Børs in handen.

Euronext, dat onder meer de aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs uitbaat, was in een biedingenstrijd verwikkeld met het Amerikaanse Nasdaq. Dat bedrijf meldde zich voor Oslo Børs nadat Euronext eigenlijk al een deal had. DNB en KLP schaarden zich aanvankelijk achter het overnamevoorstel van Nasdaq.