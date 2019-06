Nieuwe financieel directeur haven Rotterdam

Gepubliceerd op | Views: 26

ROTTERDAM (AFN) - Vivienne de Leeuw neemt per 1 juli de functie van financieel directeur van het Havenbedrijf Rotterdam op zich. Zij volgt dan Paul Smits op, die na acht jaar afscheid neemt als financieel bestuurder van het Havenbedrijf.

De Leeuw (1975) was in het verleden onder meer financieel directeur bij RTL Nederland en werkzaam bij KPN. In oktober vorig jaar kondigde Smits aan te vertrekken aan het einde van zijn termijn om een nieuwe stap in zijn carrière te maken. Smits was sinds juni 2011 financieel eindverantwoordelijke bij het Havenbedrijf.

Allard Castelein, topman van het Havenbedrijf, ziet uit naar de samenwerking met De Leeuw en wijst op haar sterke financiële achtergrond en brede ervaring. ''Vivienne is een welkome aanvulling op ons directieteam.''