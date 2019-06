Beurzen hoger richting ECB-besluit

Gepubliceerd op | Views: 728

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag in het groen. Beleggers waren vooral in afwachting van de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag naar buiten komen. Daarnaast bleven de internationale handelsspanningen de gemoederen bezighouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 548,01 punten. De MidKap won ook 0,8 procent, tot 750,42 punten. Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 0,7 procent aan.

De Amerikaanse president Donald Trump voerde de druk in de handelsstrijd met China verder op. Momenteel geldt een importtarief van 25 procent op 250 miljard dollar aan Chinese goederen. Trump ziet ruimte om daar nog zeker 300 miljard dollar bovenop te doen.

Renault

In Parijs kelderde Renault ruim 7 procent. De Italiaans-Amerikaanse automaker Fiat Chrysler (min 0,2 procent) heeft zijn voorstel om te fuseren met zijn Franse concurrent ingetrokken. De samenvoeging had de ondernemingen tot de op twee na grootste autofabrikant van de wereld gemaakt. Fiat Chrysler nam het besluit, nadat het bestuur van Renault de beslissing over de deal wilde uitstellen.

Speciaalchemiebedrijf DSM was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2,2 procent. ING profiteerde van een adviesverhoging door JPMorgan en won 1,3 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de enige daler met een verlies van 1,3 procent.

Jaarcijfers

In de MidKap ging technologiegroep TKH aan kop met een plus van 4,8 procent. WDP klom 1,4 procent. Het vastgoedfonds gaat samen met VIB Vermögen de portefeuilles voor vastgoed in Duitsland uitbreiden. Grootste daler was postbedrijf PostNL met een min van 1 procent.

Crédit Agricole won 0,3 procent in Parijs. De Franse bank verwacht zijn winst in de komende drie jaar met 600 miljoen euro op te voeren. De Franse drankenproducent Rémy Cointreau verloor 1 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De euro noteerde op 1,1234 dollar tegenover 1,1245 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de zware koersval op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 52,14 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 61,25 dollar per vat.