KPN wil nog steeds stekker uit XS4ALL trekken

DEN HAAG (AFN) - KPN wil de volledige integratie van dochtermerk XS4ALL doorzetten. De afgelopen maanden zijn door het management van KPN en XS4ALL verschillende scenario's bekeken. KPN ziet het definitieve einde van XS4ALL echter, iets waar veel protest tegen was, nog altijd als de beste optie.

KPN maakte begin januari bekend te willen stoppen met de in 1998 overgenomen internetprovider XS4ALL en de bijna een kwart miljoen klanten over te hevelen naar KPN. Het besluit leidde tot veel protest onder XS4ALL-klanten en vanuit de ondernemingsraad (or) van XS4ALL.

De or laat weten de adviesaanvraag van KPN pas woensdag te hebben ontvangen en daarom nog geen definitief standpunt te hebben ingenomen. De personeelsvertegenwoordiging zegt wel al vraagtekens te zetten bij de risico's van de samenvoeging. Een onderzoek zou aantonen dat voortzetting van XS4ALL ook zou kunnen.

Het doel is nu dat het opslokken van XS4ALL uiterlijk in 2020 voltooid moet zijn. Volgens KPN biedt de samenvoeging per 1 augustus het beste toekomstperspectief voor zowel de klanten als de medewerkers. Het doel is "maximaal behoud van werkgelegenheid" en de "goede kenmerken" en kwaliteit van dienstverlening van XS4ALL te behouden.