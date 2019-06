AEX begint licht hoger aan ECB-dag

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine winsten. Beleggers wachten vooral op de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag naar buiten komen. Daarnaast bleef de blik gericht op de internationale handelsspanningen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 545,31 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 745,18 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,2 procent.

In Milaan zakte Fiat Chrysler 2,7 procent. De Italiaans-Amerikaanse automaker heeft zijn voorstel om te fuseren met het Franse Renault (min 7 procent) ingetrokken. De samenvoeging had de ondernemingen tot de op twee na grootste autofabrikant van de wereld gemaakt. Fiat Chrysler nam het besluit, nadat het bestuur van Renault de beslissing over de deal wilde uitstellen.