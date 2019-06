Rémy Cointreau profiteert van duurdere drank

Gepubliceerd op | Views: 339

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Drankenproducent Rémy Cointreau heeft de winst in het voorbije gebroken boekjaar opgevoerd. Het Franse concern richt zich steeds meer op de verkoop van duurdere dranken, zoals de cognacsoorten van vlaggenschip House of Rémy Martin. Die strategie betaalt zich uit in hogere winstmarges.

De operationele winst steeg in de twaalf maanden tot eind maart met 11 procent tot bijna 264 miljoen euro. Onder de streep bleef ruim 157,1 miljoen euro over, een 6 procent hogere nettowinst dan een jaar eerder. De omzet dikte met bijna 8 procent aan tot ruim 1,2 miljard euro.

Rémy Cointreau wil wereldwijd marktleider worden in dranken die voor meer dan 50 dollar over de toonbank gaan. Tegelijkertijd beëindigen de Fransen een aantal minder lucratieve distributieovereenkomsten voor merken van partners in de Verenigde Staten, Tsjechië en Slowakije. Die stap neemt naar verwachting een hap van 56 miljoen euro uit de omzet van het lopende boekjaar.