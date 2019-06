BAM bouwt 72 woningen in Dordrecht

Gepubliceerd op | Views: 624 | Onderwerpen: huizenmarkt

AMSTERDAM (AFN) - BAM gaat 72 woningen in Dordrecht bouwen. Het bouwbedrijf tekende een overeenkomst voor de opdracht en begint na verwachting in het najaar met de verkoop van de woningen in Molenzigt, onderdeel van de wijk Wilgenwende.

AM, een vastgoeddochter van bouwer BAM, maakte bekend een overeenkomst te hebben getekend met Synthus Achmea Real Estate & Finance over de verkoop van 156 appartementen in Haarlem, en de afname van 6500 vierkante meter aan winkelruimte in Schalkstad in Haarlem.

Financiële details zijn in beide gevallen niet bekendgemaakt.