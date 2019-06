'Beurshandel in teken rentebesluit ECB'

Gepubliceerd op | Views: 1.612 | Onderwerpen: rente

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag vrijwel vlak te openen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters met kleine koersuitslagen beginnen. Beleggers kijken vooral uit naar de uitkomsten van de beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag naar buiten komen. Daarnaast blijft de blik gericht op de internationale handelsspanningen.

Aan het handelsfront zijn de gesprekken tussen een Mexicaanse afvaardiging en het Witte Huis over immigratie en handel woensdag op niets uitgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump twitterde dat er weliswaar vooruitgang was geboekt, maar niet genoeg om een deal te sluiten.

Op het Damrak zal het aandeel ING mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van JPMorgan hebben het advies voor het financiële concern verhoogd. Logistiek vastgoedfonds WDP en VIB Vermögen kondigden aan hun logistieke vastgoedportefeuilles in Duitsland uit te breiden. De samenwerking krijgt vorm in een joint venture, waarin zowel WDP als VIB een belang van 50 procent heeft.

Strafbankje

Oranjewoud is door Euronext op het strafbankje van de beurs geplaatst. De noteringsmaatregel voor het moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea volgt op het niet tijdig indienen van een goedgekeurd jaarverslag.

De aandacht gaat ook uit naar de autosector. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) heeft zijn voorstel om te fuseren met Renault ingetrokken. De samenvoeging had de ondernemingen tot de op twee na grootste autofabrikant van de wereld gemaakt. Het Italiaans-Amerikaanse concern nam het besluit, nadat het bestuur van Renault de beslissing over de deal wilde uitstellen. Zowel FCA als Renault staan voor flinke openingsverliezen.

Hoger

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend hoger. De AEX-index klom 0,5 procent tot 543,64 punten en de MidKap won 0,6 procent tot 744,51 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent. De hoofdindex in Milaan verloor 0,4 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 25.539,57 punten. De S&P 500 steeg 0,8 procent en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent.

De euro was 1,1232 dollar waard, tegen 1,1245 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de forse koersval op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 51,71 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 60,73 dollar per vat.