Marel-inschrijvers lopen kans mis te grijpen

Gepubliceerd op | Views: 1.053

AMSTERDAM (AFN) - Potentiële eerste aandeelhouders van Marel, dat staat voor een beursnotering in Amsterdam, lopen op het Damrak kans mis te grijpen omdat de bieding volledig is onderschreven. Marel waarschuwde in een update over de beursgang dat orders die zijn ingelegd onder de 3,70 euro per aandeel het risico lopen niet te worden toegewezen.

De maker van machines voor de verwerking van vlees, vis en kip wil vrijdag 7 juni noteren op Beursplein 5. De bandbreedte voor de prijs van zijn aandelenuitgifte werd eerder aangescherpt tot 3,65 euro en 3,75 euro per aandeel.

Onlangs liet Marel al weten dat het orderboek voor zijn beursgang volledig gevuld is. Ook de overtoewijzingsoptie is volledig benut. Marel biedt maximaal 100 miljoen aandelen aan, wat neerkomt op 15 procent van het aandelenkapitaal. Het bedrijf is al genoteerd aan de beurs in Reykjavik.