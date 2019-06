Oliereus Equinor: halen 'Parijs' uitdagend

Gepubliceerd op | Views: 360

STAVANGER (AFN/BLOOMBERG) - Het wordt een "enorme uitdaging" om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Dat concludeert de Noorse staatsoliegigant Equinor in toekomstvisie op de energiemarkt, waarin verschillende mogelijke scenario's worden uitgetekend.

Als de wereld de doelen van Parijs wil halen dan moet de olievraag volgens Equinor worden gehalveerd, de vraag naar gas met 10 procent omlaag en moeten kolen nagenoeg worden uitgebannen. In Parijs is afgesproken de temperatuur tot 2050 niet verder te laten stijgen ten opzichte van 1990 dan 2 graden. De uitstoot van broeikasgassen door de energiesector wordt gezien als grootste boosdoener.

Equinor houdt ook rekening met een scenario waarin de wereld minder stappen zet, ingegeven door protectionistische en populistische politici. In een derde scenario wordt vooral de transportsector minder vervuilend door meer elektrisch rijden. In alle gevallen zijn er volgens Equinor nog in min of meerdere mate investeringen in nieuwe olievondsten nodig.

Ook andere oliebedrijven zoals Shell hebben dergelijke langetermijnvisies opgesteld. Daarin voorspellen ze de impact op hun bedrijfsvoering van mogelijke klimaat- en beleidsmodellen. De energiesector staat onder steeds meer druk van investeerders om klimaatstappen te zetten.