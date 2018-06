Gepubliceerd op | Views: 650

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Bank moet in het lopende kwartaal naar verwachting opnieuw genoegen nemen met lagere baten dan een jaar eerder. Financieel topman James von Moltke sprak in een presentatie van een ,,vicieuze cirkel'' waar de grootste bank van Duitsland nog altijd niet uit is.

De sombere boodschap hangt samen met de flinke reorganisatie bij het geplaagde financiële concern. Deutsche Bank kondigde onlangs aan zijn kosten nog verder omlaag te gaan brengen. Er verdwijnen komende tijd duizenden banen. De bank wil zich weer meer op Europese klanten wil richten. De aanwezigheid in Azië en de Verenigde Staten moet behoorlijk worden teruggebracht.