Tesla zal op lange duur un flop zijn hoelang wilt musk de mensen nog voor de gek houden? De wagen is alleen voor rijke mensen en onbetaalbaar voor de gewone burger. En de Aziaten zullen alles bewerkstelligen om een goedkopere auto te brengen daar kan men vergif op innemen. Wie een leuke sedan kan brengen met prijskaartje van rond de 18000 euro zal winnaar zijn. Deze doelstelling in deze moderne wereld is zeker niet ondenkbaar. Musk is machtswellusteling die zich teveel richt op het autonoom rijden. Een paar ongevallen met de wagen zullen hem en de fabriek zuur opbreken daar zit de kneep. De wind in de zeilen? Of de wind draait? Voordat er werkelijk 1 dollarcent verdiend word om dividend te betalen ben je op zijn minst 10 of 12 jaar verder zoniet later want de heren zullen alleen maar willen uitbreiden. Dus meer geld willen ze. Welke smurf gaat investeren in iets wat geen cent dividend geeft? Of geloof je nou werkelijk dat de boel maar blijft stijgen? Er is een heel oud spreekwoord. "hardlopers zijn doodlopers!" En als je nou effe 2 min. achterover gaat zitten kan je bezinnen hoe dat afloopt. Aandelen stoven omhoog met 40 to 100% in 2017 geloof je nou werkelijk dat ze het dividend verhogen met dit porcentage? Of dat het bedrijf plots dubbel waard is? Is volledige onzin!! Waar duidelijk mag zijn dat er aardige klapjes gaan vallen zoniet de zwaarste crash in de geschiedenis.