Wall Street veert op bij opening

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street voelen zich gesteund door positieve ontwikkelingen op het gebied van wereldhandel, waardoor de spanningen wat afnemen. Verder weet maker van elektrische auto's Tesla de aandacht op zich gericht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 24.911 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot en 2757 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,3 procent bij op 7656 punten.

China zou de Verenigde Staten hebben aangeboden 70 miljard dollar meer te steken in Amerikaanse producten. De stap zou de kou uit de lucht moeten nemen na het aankondigen van importtarieven door de VS op onder meer staal en aluminium. Daardoor dreigde een wereldwijde handelsoorlog.

Tesla

De koers van Tesla ging in de eerste handelsminuten 3,7 procent omhoog na opmerkingen van topman Elon Musk. Die benadrukte maar weer eens dat het autobedrijf ,,zeer waarschijnlijk" zijn productiedoel van 5000 wagens per week van het type Model 3 gaat halen.

Ook Facebook (min 0,6 procent) was in het nieuws. De socialenetwerksite bevestigde dat gebruikersgegevens te hebben gedeeld met zeker vier Chinese techbedrijven. Een van die bedrijven, Huawei, ligt al onder het vergrootglas in de VS omdat het gegevens zou delen met de Chinese overheid.