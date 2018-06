'Afnemen handelsspanning stuwt Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.095

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen woensdag naar verwachting hoger. De handelsspanningen lijken wat af te nemen wat het sentiment op de beursvloeren stuwt. Verder verwerken beleggers onder meer cijfers over de handelsbalans en de arbeidskosten.

China zou de Verenigde Staten hebben aangeboden 70 miljard dollar meer te steken in Amerikaanse producten. De stap zou de kou uit de lucht moeten nemen na het aankondigen van importtarieven door de VS op onder meer staal en aluminium. Daardoor dreigde een wereldwijde handelsoorlog.

Tesla staat in de belangstelling na opmerkingen van topman Elon Musk. Die benadrukte maar weer eens dat de maker van elektrische auto's ,,zeer waarschijnlijk" zijn productiedoel van 5000 wagens van het type Model 3 per week gaat halen.

Facebook

Facebook bevestigde dat het gebruikersgegevens heeft gedeeld met zeker vier Chinese techbedrijven. Een van die bedrijven, Huawei, ligt al onder het vergrootglas in de VS omdat het gegevens zou delen met de Chinese overheid.

International Paper liet weten zijn pogingen te staken om het Ierse papier- en kartonconcern Smurfit Kappa in te lijven. Het bod van ruim 10 miljard dollar kon de Ieren niet bekoren.

Computer- en printermaker HP Inc liet weten tot eind volgend jaar 5000 banen te schrappen. Dat zijn er tot duizend meer dan het bedrijf eerder verwachtte.

Dow Jones

Mogelijk beweegt de koers van pakketbezorger UPS op de aankondiging van stakingen. Onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zitten vooralsnog vast.

Dinsdag sloten de beurzen met kleine uitslagen. De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk met een verlies van 0,1 procent op 24.799,98 punten. De brede S&P 500 eindigde de sessie op 2748,80 punten, 0,1 procent boven de slotstand van maandag. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 7637,86 punten.