AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom gaat What3Words ondersteunen. Het Amsterdamse bedrijf gaat het systeem, waarbij iedere locatie op de wereld een adres van drie woorden heeft, later dit jaar beschikbaar maken voor gebruikers van apps, navigatiekastjes en ingebouwde navigatiesystemen.

What3words heeft de hele wereld onderverdeeld in vlakken van 3 bij 3 meter met ieder een afzonderlijk adres bestaande uit drie woorden. Dat zou makkelijker te onthouden zijn dan adressen en coördinaten. Ook zijn locaties die geen adres hebben makkelijker te vinden. De dienst is in veel verschillende talen beschikbaar, waaronder het Nederlands.