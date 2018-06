Shell gaat Circuit Zandvoort sponsoren

Gepubliceerd op | Views: 442

ZANDVOORT (AFN) - Shell gaat Circuit Zandvoort de komende drie jaar sponsoren. De naam van het olie- en gasbedrijf wordt zichtbaar langs de baan. Ook gaat Shell het tankstation op het circuit uitbaten. De CO2-uitstoot van de verkochte brandstof wordt door Shell en het circuit gecompenseerd.

Shell was in de jaren tachtig en negentig ook al sponsor van het circuit in de duinen. In de Formule 1 is het Nederlands-Britse bedrijf bovendien actief als sponsor van de renstal Ferrari.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt.