Knot: snel einde ECB-stimulering ligt in rede

Vreemde opmerking, waarvoor is dit nodig? Daar gaat de heer Draghi toch over.

Zal Klaas onze vrienden in Italië willen waarschuwen?

Dan moet ik Klaas teleurstellen, want die hebben schijt aan de rest, dreigen helpt niet. We krijgen een herhaling van het Griekse drama, alleen dan met Italië in de hoofdrol. De Italianen zullen veel te veel geld uitgeven en zijn feitelijk nu al bankroet, door Draghi en de ECB is dit een beetje verdoezelt, die kocht Italiaanse rotzooi obligaties.

Stel dat dit niet meer mag, wat gaat dan gebeuren....juist dan zal de Italiaanse rente torenhoog worden met......een honderd procent duidelijke bankroet van de Italiaanse staat. Dan is heel Europa en de banken het haasje, dus zal een trucje nodig zijn a la Griekenland.

Uitkomst kan ik U voorspellen.....De ECB koopt alle Italiaanse schulden op, waarbij Nederland, Duitsland etc. garant staan. De rente zal kunstmatig zeer laag zijn en de looptijd 100 jaar, omdat anders nooit een Euro terug wordt betaald. Ofwel list en bedrog wint weer!



Jammer Klaas, je praatjes zullen niet helpen, Italië lacht je gewoon uit!