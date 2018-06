Damrak begint met kleine plus

Gepubliceerd op | Views: 112

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine plus begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht hoger. Beleggers namen geen grote posities in voorafgaand aan de G7-top later deze week en de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 563,73 punten. De MidKap klom ook 0,2 procent, tot 803,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 1,1 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice stond onderaan met een min van 1 procent. In de MidKap voerde metalengroep AMG de stijgers aan met een plus van 1,6 procent. Arcadis sloot de rij met een verlies van 0,6 procent.