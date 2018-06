Novisource: kwartaalprestaties vallen tegen

Gepubliceerd op | Views: 519

NIEUWEGEIN (AFN) - De prestaties van Novisource in het eerste kwartaal vallen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tegen. Dat meldt de onderneming woensdag in aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. ,,Zij wijken hiermee af van de algemeen aanvaarde marktverwachting'', aldus het bedrijf dat verder geen concrete cijfers deelt.

Novisource kondigde verder aan de verkoop van de in Novisource en Opdion Services ondergebrachte consultancy-activiteiten te staken. Momenteel wordt bekeken in welke vorm deze activiteiten zullen worden voortgezet. Daarbij kijkt de onderneming ook ,,naar het onderbrengen van de activiteiten in een niet-beursgenoteerd vehikel''.