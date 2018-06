'Licht hoger begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 949

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs begint woensdag waarschijnlijk licht hoger. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine plussen te openen. Beleggers nemen geen grote posities in voorafgaand aan de G7-top later deze week en de ontmoeting tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende week.

Aan het bedrijvenfront kondigde toeleverancier aan de chipindustrie ASM International (ASMI) aan tot 250 miljoen euro aan eigen aandelen te willen inkopen. Het bedrijf boort daarvoor een deel van de opbrengsten aan van de eerdere verkoop van een belang van 9 procent in het Aziatische ASMPT.

Biotechnoloog MDxHealth heeft een wereldwijde licentieovereenkomst gesloten met zorgtechnologiebedrijf Philips. De deal betreft de productie en commercialisering van de onlangs gevalideerde prognostische prostaatkanker-biomarker fosfodiësterase-4D7 van Philips.

Heineken

Telecomconcern KPN en bierbrouwer Heineken zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. AlphaValue verlaagde het advies voor KPN en Société Générale werd negatiever over Heineken.

Novisource kwam met een handelsupdate in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering. De beursgenoteerde aanbieder van interim-professionals liet weten dat de prestaties in het eerste kwartaal tegenvallen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

De Europese beurzen bleven dinsdag dicht bij huis. De AEX-index eindigde 0,2 procent hoger op 562,78 punten en de MidKap sloot nagenoeg vlak op 802,39 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,1 procent en Parijs verloor 0,2 procent. Londen zakten 0,7 procent door verliezen bij financiële fondsen.

Euro

Ook op Wall Street bleven de koersuitslagen beperkt. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 24.799,98 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent.

De euro was 1,1721 dollar waard, tegen 1,1677 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 65,81 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs en werd verhandeld voor 75,91 dollar per vat.