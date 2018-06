Musk houdt vertrouwen in productiedoelen Tesla

Gepubliceerd op | Views: 948

PALO ALTO (AFN/BLOOMBERG) - Topman Elon Musk houdt er vertrouwen in dat Tesla aan de productiedoelen voor zijn belangrijke Model 3 zal voldoen. Dat zei de baas van de elektrische-automaker tijdens een aandeelhoudersvergadering in de Verenigde Staten.

Het baas van het verlieslijdende autobedrijf noemde het ,,vrij waarschijnlijk'' dat Tesla aan het einde van de maand 5000 wagens van het type per week van de band laat rollen. Wel gaf hij aan dat het ,,heel moeilijk'' is om een bedrijf voor massaproductie te worden. Momenteel rollen er 3500 Model 3's per week van de band. Door gemiste doelstellingen en het verbranden van veel geld om de productie van de Model 3 op orde te krijgen, stond Tesla de afgelopen maanden flink onder druk.

Ook had het bedrijf veel last van dodelijke ongelukken met Tesla's waarbij de Autopilot, het systeem waarmee de wagens zelfstandig kunnen rijden, was ingeschakeld. Ook schoffeerde Musk analisten en had hij openlijk kritiek op de media vanwege berichtgeving over zijn bedrijf.

De aandeelhouders van Tesla wezen overigens het voorstel af om de dubbelrol van miljardair Musk, als topman en voorzitter, te splitsen. Ze gingen akkoord met de herbenoemingen van drie andere bestuurders, Antonio Gracias, James Murdoch en Kimbal Musk, de broer van Elon.