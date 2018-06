'Verkoop HEMA afgeketst'

Gepubliceerd op | Views: 715

AMSTERDAM (AFN) - HEMA komt toch niet in handen van Core Equity. De investeerder heeft de overnamegesprekken definitief afgebroken na een impasse rond de aanpassing van de contracten van franchisenemers, aldus De Telegraaf woensdag op basis van ingewijden.

De Belgen vinden dat ze hun plannen voor e-commerce niet kunnen uitvoeren zolang franchisenemers een aanzienlijk deel van de winst uit onlineverkopen opeisen. Het afbreken van de gesprekken is volgens de krant een enorme klap voor eigenaar Lion Capital. Het is al de derde keer dat een overname mislukt.

De bronnen van De Telegraaf zeggen dat HEMA nog wel in gesprek is met andere kopers. Ook zou een beursgang van HEMA voor 2019 weer op tafel liggen. Die lezingen worden volgens de krant echter door marktpartijen in twijfel getrokken. HEMA en Core Equity wilden geen commentaar geven.