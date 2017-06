Nikkei zakt weer onder 20.000 punten

Gepubliceerd op | Views: 130

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs zakte dinsdag weer onder de 20.000 puntengrens. Beleggers grepen een stijging van de Japanse yen en de koersverliezen op Wall Street aan om winst te nemen. De andere aandelenmarkten in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index in Tokio eindigde uiteindelijk 1 procent lager op 19.979,90 punten. Afgelopen vrijdag wist de hoofdindex na lange tijd weer boven de 20.000 punten uit te stijgen en op het hoogste niveau sinds augustus 2015 te sluiten.

Toshiba klom ruim 3 procent. Volgens de Japanse zakenkrant Asahi overweegt het geplaagde technologieconcern om exclusief te onderhandelen met het Amerikaanse Broadcom over de verkoop van zijn chipdivisie.

De aandelenbeurs in Shanghai noteerde een fractie lager en de Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,4 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney verloor 1,3 procent. De Australische centrale bank hield de rente onveranderd op het historisch lage niveau van 1,5 procent en wees op de zwakke groei in het eerste kwartaal. In Zuid-Korea was de beurs gesloten vanwege Memorial Day.