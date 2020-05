Uber-rivaal Lyft dringt verlies terug

Gepubliceerd op | Views: 285

SAN FRANCISCO (AFN/BLOOMBERG) - Uber-concurrent Lyft heeft in het eerste kwartaal van dit jaar zijn verliezen teruggedrongen. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app had tegelijkertijd te maken met een aanzienlijke groeivertraging door maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Het techbedrijf noteerde onder de streep een tekort van 398,1 miljoen dollar, tegenover een nettoverlies van 1,1 miljard dollar een jaar eerder. De omzet steeg op jaarbasis met 23 procent tot 955,7 miljoen euro. Dat is fiks minder dan de 50 procent groei die het bedrijf in eerdere kwartalen doormaakte.

Het acht jaar geleden opgerichte Lyft is alleen in de Verenigde Staten en Canada actief, waar het coronavirus pas eind maart echt om zicht heen greep. Pas daarna riepen overheden in Noord-Amerika mensen op zo min mogelijk te reizen, waardoor Lyft-chauffeurs minder ritten uitvoerden

Om de crisis door te komen kondigde Lyft vorige week aan bijna een vijfde van zijn totale personeelsbestand te schrappen. De "agressieve" kostenbesparingen moeten er verder aan bijdragen dat Lyft sneller zwarte cijfers zal schrijven. Deze week kreeg Lyft op een ander vlak tegenslag. De staat Californië beschuldigt het bedrijf van overtredingen van arbeidswetten voor chauffeurs en heeft het bedrijf aangeklaagd