Winsten verdampen op Wall Street

NEW YORK (AFN) - Een groot deel van de winsten op de aandelenbeurzen in New York waren tussentijds verdwenen. Beleggers verwerken een keur aan nieuwe macro-economische gegevens, en het verlies van miljoenen Amerikaanse banen waar een rapport van loonstrookverwerker ADP op wees. Tegelijkertijd verwerken ze de oproep van president Donald Trump om geleidelijk weer terug te keren naar het normale leven na alle maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur 0,2 procent lager op 23.819. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2866 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom juist 1 procent tot 8899 punten, nu beleggers hoopvol zijn over gestegen resultaten van techondernemingen door al het thuiswerken.

Volgens ADP verdwenen er in april in het bedrijfsleven 20,2 miljoen banen ten opzichte van een maand eerder. Dat is het hoogste aantal sinds de loonstrookverwerker deze cijfers bijhoudt, maar iets minder dan economen in doorsnee hadden verwacht. Het rapport van ADP loopt altijd voor op cijfers over de arbeidsmarkt van de Amerikaanse overheid, die vrijdag worden gepubliceerd.

Bedrijfscijfers

Beleggers kregen ook een keur aan bedrijfscijfers te verwerken. De winst van Walt Disney daalde met meer dan 90 procent door de sluitingen van pretparken en filmsets wegens het nieuwe coronavirus. Het aandeel noteerde nagenoeg vlak

Office Depot schoot bijna 16 procent omhoog na het openen van de boeken. De kantoorartikelenleverancier profiteerde van het toegenomen thuiswerken, waarmee het bedrijf een hogere omzet boekte dan kenners hadden verwacht. Automaker General Motors won 4,1 procent, ondanks de gekelderde winst die het concern rapporteerde.

Beyond Meat

De maker van vleesvervangers Beyond Meat opende ook de boeken en rapporteerde een veel hogere omzet dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het aandeel werd ruim 23 procent meer waard. Apotheek- en zorgconcern CVS Health voerde in het voorbije kwartaal de omzet en winst op en steeg 1,3 procent.

De euro was 10807 dollar waard, tegen 1,0802 bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 5,7 procent goedkoper op 23,17 euro. Brentolie kostte 6,9 procent minder op 28,81 dollar per vat.