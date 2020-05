Europese beurzen licht in de min

quote: Arbitrageur schreef op 6 mei 2020 16:35:

Wat ik nou niet begrijp: waarom gebruiken wij in Europa onze eigen geldpers niet zoals in de US. De US is het bewijs dat het een positief effect heeft op de beursen.

Op de korte termijn een ‘positief effect’ op de US beurs, op de lange termijn hélemaal niet zeker. Kijk maar naar het effect onlangs van die vele miljarden in de markt gepompt. Het ging eerst heel even omhoog om vervolgens weer in paniekmodus te gaan. De US beurs is verslaafd. De vraag is; hoe lang is de dokter bereid om het middel te blijven toedienen? En zal het stoppen te laat zijn of niet? Te laat stoppen is desastreus.. Op tijd stoppen betekend de realiteit weer onder ogen durven te zien en dat gaat zwaar worden..