Europese beurzen licht in de min

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen bogen de bescheiden plusjes van eerder op de dag woensdagmiddag om in kleine minnen. Naast de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten hielden beleggers vooral de ontwikkelingen rond de versoepeling van de coronamaatregelen in verschillende Europese landen in de gaten. Tegelijkertijd verwerkten ze een forse daling van de winkelverkopen in de eurozone en een nieuwe economische prognose voor de muntunie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.55 uur 0,1 procent lager op 509,41 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 704,34 punten. De beurs in Parijs daalde 0,4 procent en Frankfurt zakte ook 0,4 procent. Londen klom 0,7 procent.

Beleggers proberen wijs te worden uit nieuwe macro-economische voorspellingen van Europese Commissie. Die verwacht dit jaar een krimp van gemiddeld 7,7 procent in de eurolanden, gevolgd door 6,3 procent groei in 2021.

Ayden

In de AEX was Adyen de sterkste stijger met een winst van 4 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 3,1 procent. Wolters Kluwer daalde 0,7 procent. De informatieleverancier boekte meer omzet in het eerste kwartaal, maar schort vanwege de coronocrisis zijn prognoses op. Het bedrijf handhaafde zijn aandeleninkoopprogramma. Wel zal de inkoop in een wat trager tempo verlopen.

In de MidKap zakte Aperam 2,3 procent. De roestvrijstaalproducent waarschuwde voor een flinke klap voor de verkopen in het tweede kwartaal door de coronacrisis. Vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties zag het resultaat in de afgelopen negen maanden dalen en verloor 0,4 procent.

AMG

AMG verloor 3,4 procent bij de kleinere bedrijven. De metalenspecialist zet de beursplannen voor het onderdeel AMG Technologies in de ijskast. De coronacrisis drukt zwaar op de resultaten van het bedrijf. Alfen daalde 3,7 procent. De maker van laadpalen en energieopslagsystemen heeft naar eigen zeggen weinig last van de virusuitbraak en zag de kwartaalwinst flink stijgen.

Op de lokale markt werd Kiadis Pharma 9,8 procent meer waard. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Amerikaanse toezichthouder toestemming gekregen voor een klinische studie van een celtherapie van het bedrijf. De Duitse automaker BMW daalde 4,6 procent in Frankfurt na een verlaging van de prognoses voor dit jaar.

De euro was 1,0818 dollar waard, tegen 1,0841 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent goedkoper op 23,61 euro. Brentolie kostte 3,1 procent minder op 29,96 dollar per vat.