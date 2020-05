Beurzen in New York openen met winsten

Zoals verwacht: Nieuwe ATH zullen er wel snel weer komen. Hier mijn verklaring voor Shorters die dit kunnen begrijpen:



Shorters zien hier het grote plaatje niet. Shorters verwachten dat "negatief" nieuws leidt tot lagere koersen. Maar dat is niet helemaal waar. Negatief is een subjectief begrip. Wat voor de één negatief is, kan voor de ander positief zijn. De beurs "grote spelers" kijken voornamelijk vooruit.



Wie denk je dat er na deze crisis het sterkst eruit komen, de MNO's, die momenteel ongelimiteerd geld tegen 0% kunnen lenen of de relatief kleinere bedrijven en MKB'er, die de restjes krijgen? Vergelijk de small/midcap indices met de large cap indices maar eens en zult tot dezelfde conclusie komen. De grote namen zoals Apple, Microsoft, Amazone etc. zullen alleen maar groter worden, de concurrentie wordt namelijk toch verpletterd. Dit vertaalt zich voornamelijk in stijgende koersen voor de large caps indices wereldwijd.



Verder die werkloosheid (US) is een allocatie kwestie en is dus maar van tijdelijke aard, heb vernomen dat google, amazone etc. schreeuwen om meer loonslaven.