20,2 miljoen banen weg in bedrijfsleven VS in april

quote: bp5ah schreef op 6 mei 2020 14:43:

20.2 miljoen minder banen in april tegenover 149.000 in maart. Maar het valt mee want de markt rekende op 22 miljoen. Zeg dan als markt 40 miljoen valt het nog meer mee.

20.2 miljoen minder banen in april tegenover 149.000 in maart. Maar het valt mee want de markt rekende op 22 miljoen. Zeg dan als markt 40 miljoen valt het nog meer mee.

Precies, de verwachting had 120 miljoen moeten zijn, de hele beroepsbevolking werkeloos, kan alleen maar meevallen, dus feest want vooruitlopend op dit dramatische cijfers staat de beurs navenant nauwelijks lager.Ter vergelijk, tijdens de financiële crisis van 2008 verloor de Amerikaanse economie in totaal 9 miljoen banen. (Bron Boek Stress Test van Timothy Geithner)Ook de hoeveelheid geld die tijdens die financiële crisis het systeem in moest was toen 700 miljard en nog wat garantiestellingen.Nu wordt er gestrooid met 2300 miljard, nog een keer 2300 miljard, 500 miljard hier, 400 miljard daar etcetc en nog de nodige garantiestellingen daarnaast.Dit komt allemaal op het boek van de fed erbij en hopelijk komt het ook dit keer allemaal goed want anders komt het natuurlijk uiteindelijk allemaal op het bord van de massa, die gelukkig in dit geval ook daadwerkelijk er iets van terug ziet.Ondertussen gaat het nog steeds heel goed met Amerika getuige de koersen, maar wel maar van een steeds kleiner groepje aandelen, de wel bekende natuurlijk, daar prop je ook het makkelijkst 100 miljard bij in de koers, dat hoef je bij de meeste andere fondsen niet te proberen en het geld moet toch ergens in, TINA namelijk, 1 van de leuke bijkomstigheden van dit extreme beleid van de afgelopen 2 decennia.Ondertussen is de staatsschuld ook een ietsiepietsie opgelopen, ow wat mooi, nog maar iets minder dan 50 miljard en er valt weer iets te vieren, namelijk 25000 miljard staatsschuld in Amerika, logisch dat het BNP opgepompt moet blijven want anders gaat de DEBT/GDP ratio door het dak en dan verliest Amerika zijn kredietwaardigheid, niet dat de grote 3 ratingagency's ook maar iets over durft te zeggen natuurlijk want anders krijg je zo een tweet van de tweetmaster om je oren. Wordt je zo uit het old boys network clubje gegooid.Nee dan maar gewoon doorpompen want anders is het ook gedaan dus tja, wat heb je te verliezen als elite als je de rekening toch bij de massa neerlegt en alle assets zelf in bezit hebt.Heerlijk die economie.Dat zij werkeloos zijn, who cares, geef ze wat geprint papier en men koopt wel weer onze producten geproduceerd door onze assets. Well done mr. T. (nee niet die van die zwwarte bus met die rode streep, die andere)