'Winst ING keldert door coronacrisis'

quote: Lepre Chaun schreef op 6 mei 2020 14:29:

Beter. ABNAMRO kopen hebben trouwens ook een nieuwe topman.

Plus leider in hypotheek verstrekking de recessie gaat de huizenmarkt voorbij zei kadaster .

Ja de huizenmarkt gaat als de brandweer. Verwacht volgend jaar en jaar erop ook gewoon weer dikke 10% plus.Niemand is onzeker over zijn werk, bedrijven gaan dikke bonussen en winst uitkeren, omdat ze volgend jaar nagenoeg zeker te weten plussen ten opzichte van dit jaar. Belastingen kunnen omlaag want minder mensen werkloos dan nu