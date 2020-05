'Winst ING keldert door coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 2.236

AMSTERDAM (AFN) - ING is waarschijnlijk zwaar getroffen door de coronacrisis. Analisten gepolst door persbureau Bloomberg gaan er in doorsnee vanuit dat de winst in het eerste kwartaal flink is gekelderd. De bank presenteert zijn kwartaalcijfers vrijdag voorbeurs.

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op ruim 4,2 miljard euro, tegen iets minder dan 4,6 miljard euro in het eerste kwartaal van 2019. Daarop zal ING naar verwachting een onderliggende winst voor belastingen rapporteren van 588 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog bijna 1,6 miljard euro. De onderliggende nettowinst is volgens de analistenschattingen gekelderd tot circa 411 miljoen euro, van ruim 1,1 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

De sombere prognoses voor ING staan niet op zichzelf. Door de coronacrisis zijn tal van bedrijven in de financiële problemen gekomen. Ook kloppen er in deze onzekere tijd veel ondernemers bij hun bank aan voor extra steun. Recent kwamen al diverse andere grote banken met hun kwartaalcijfers. Daarbij werden door de financiële concerns miljarden euro's opzij gezet voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.

Nieuwe topman

ING schrapte eind maart al zijn dividend vanwege de coronacrisis, tot minstens 1 oktober. De bank volgde daarmee de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) op. De ECB vroeg banken in de eurozone om voorlopig geen dividend uit te keren aan aandeelhouders zolang de virusuitbraak aanhoudt.

Bij ING spelen meer dossiers dan alleen de coronacrisis. Het financiële concern is ook nog op zoek naar een nieuwe topman. In februari werd bekend dat de huidige baas, Ralph Hamers, op 30 juni opstapt om later dit jaar leiding te gaan geven aan de Zwitserse bank UBS. Mogelijk maakt ING deze week al bekend wie Hamers opvolger wordt.

Net als andere banken gaat ING verder door een lastige periode vanwege de extreem lage rentes. Die zetten het verdienmodel van banken onder druk. ING moet de laatste tijd bovendien veel extra kosten maken in verband met zijn inspanningen om witwassen tegen te gaan. Hiermee zijn duizenden medewerkers van de bank aan de slag. Ook nu veel bankpersoneel vanuit huis werkt in verband met de coronamaatregelen, gaat dit proces om de checks van klanten en geldstromen te verbeteren gewoon door.