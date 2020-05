'Winsten Europese drankbedrijven fors lager dit jaar door crisis'

quote: Lepre Chaun schreef op 6 mei 2020 14:31:

Heineken is volgens mij het enige fonds dat uberhaupt geen last had van geen huuropbrengsten ,geen horeca en geen evenement of iets ter wereld.

.

Heineken is volgens mij het enige fonds dat uberhaupt geen last had van geen huuropbrengsten ,geen horeca en geen evenement of iets ter wereld.

Lijkt jou dit logisch dat een bedrijf als Heineken geen last zou hebben?Lees de Q1 update nog een keer en let dan vooral op hun opmerking mbt maart."During the first quarter of 2020, the Covid-19 outbreak has evolved into a pandemic. By now,most countries where we operate have reacted by taking far-reaching containment measuressuch as restrictions of movement for populations and outlet closures, sometimes combined withthe mandatory lockdown of production facilities. Our performance for the first quarter reflectsthe initial impact of those measures,bron : www.theheinekencompany.com/sites/theh...