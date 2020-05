VVD en CDA: verduurzaming geen voorwaarde voor steun KLM

Ik begrijp nog steeds niet waarom de politiek hier partij in is, zowel de rechtse KLM subsidieverstrekkers als de linkse milieugekkies. Regels kun je toch wel maken, ook als je geen geld weggeeft.



AF-KLM is een privaat bedrijf, beursgenoteerd. Gewoon hop die aandelen printmachine aan, 10 miljard aandelen a 1 euro en schuld aflossen en saneren. Op de lange termijn ook beter voor de aandeelhouder en de bedrijfsvoering.

Omdat die 2 domme chauvinistische staten NL en FR toch aandeelhouder zijn moeten ze wel mee doen, heb je direct al 1/3 geplaatst.



Norwegian air heeft dit vd week ook zo gedaan, in de US ook diverse airlines. Zelfs cruisemaatschappijen doen dit zo. Daar is de beurs voor bedoeld, geld ophalen.