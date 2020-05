Brussel: groei eurozone in 2021 met 6,3 procent na coronarecessie

quote: Arbitrageur schreef op 6 mei 2020 11:31:

Die Europesische commisie is een grap joh. Eerst een prognose van +1,2% en nu -7,7% afgeven. Ik vraag me daarom echt af waar die 6,3% voor het jaar 2021 is opgebaseerd. Misschien op de geldpers van onze vriend Powel. Brrrrrrr

Je kunt ook -10% voor 2020 aannemen en +8% voor 2021Of -5% voor 2020 en +4% voor 2021Het is heel erg simpel:als je de economie een maand of twee stil legt in een willekeurig jaar, dan heb je in dat jaar een krimp en in het jaar daarna een stijging van de economie die die krimp weer ongeveer goedmaakt.Dat is ook niet meer dan logisch, toch? In 2021 gaat de economie namelijk naar verwachting NIET één of twee maanden stilliggen.Dat economen verder grote prutsers zijn, dat weet ook iedereen. Je hebt aan prognoses van economen helemaal niks. Waar je wel iets aan hebt is: gezond verstand. Dus doe daar een beroep op is mijn devies! :)