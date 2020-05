'Respectabel resultaat voor AMG'

Gepubliceerd op | Views: 1.677

AMSTERDAM (AFN) - Metalenspecialist AMG heeft gezien de omstandigheden een respectabel resultaat neergezet in het eerste kwartaal. Dat schrijven analisten van ING die het op de lange baan schuiven van de plannen voor een eigen beursnotering voor onderdeel AMG Technologies onvermijdelijk noemen. Die beslissing was waarschijnlijk al in de koers van het aandeel ingeprijsd.

Dat het bedrijfsresultaat van AMG positief is gebleven in de moeilijke markt met sterk gedaalde prijzen voor metalen, is een prestatie van formaat. De marktvorsers menen dat investeerders, nu het tweede kwartaal voor AMG ook moeilijk wordt, meer naar de middellange termijn moeten kijken. Daarbij zouden ze vooral de mogelijke winstgroei als gevolg van uitbreidingen in vanadium en lithium in de gaten moeten houden.

ING heeft een buy-advies voor AMG met een koersdoel van 32 euro. Het aandeel stond woensdag rond 10.10 uur 1,1 procent in de min op 14,64 euro.