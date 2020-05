ING verlaagt advies en koersdoel Kendrion

Gepubliceerd op | Views: 935 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - ING verlaagt het advies voor de producent van elektromagnetische componenten Kendrion van buy naar hold. De bank wijst op veel onzekerheden over de winstgevendheid bij Kendrion door de coronacrisis, met name door de malaise in de auto-industrie wat een belangrijke markt voor het bedrijf is.

Het koersdoel gaat van 25 euro naar 12,25 euro. Ook verlaagt ING zijn prognoses voor de resultaten dit jaar. De bank wijst daarnaast op de relatief hoge schuld bij Kendrion en de mogelijkheid van het schenden van bankconvenanten tegen het einde van het jaar. Wel heeft het management van Kendrion volgens de bank een bewezen staat van dienst op het gebied van kostenbesparingen en zijn al gepaste stappen gezet om kosten te besparen.

Het aandeel Kendrion noteerde woensdag omstreeks 09.45 uur een plus van 4,3 procent op 11,64 euro.