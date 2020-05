Eerste verlies voor luchthavenexploitant Frankfurt sinds 2001

Gepubliceerd op | Views: 122

FRANKFURT (AFN) - Fraport, de exploitant van de luchthaven van Frankfurt, heeft het eerste kwartaal van dit jaar afgesloten met een verlies van 35,7 miljoen euro, tegen een winst van 28 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee zette het Duitse luchthavenbedrijf voor het eerste sinds de beursnotering in 2001 een negatief resultaat in de boeken.

Door de coronacrisis droogde de passagiersstroom op. Fraport-topman Stefan Schulte sprak van de ergste crisis in de sector ooit. In de maand maart verwerkte de luchthaven bijna twee derde minder passagiers dan een jaar eerder. In april was de situatie nog nijpender met een daling van de passagiersstroom met 97 procent.

De omzet ging op jaarbasis met 18 procent omlaag tot 661 miljoen euro. Vooral in maart stortte het luchtverkeer in. Het bedrijfsresultaat daalde met ruim een derde tot 129 miljoen euro.

Maatregelen om de kosten te drukken zorgden maar deels voor verlichting. Zo werk personeel minder uren. Verder zijn geplande uitgaven deels uitgesteld. De bouw van de nieuwe terminal in Frankfurt gaat wel door.