Dienstensector Zuid-Europa ingestort door coronacrisis

Balen zeg dat het geen 0 is. Zo gaan de beurzen niet omhoog. De cijfers moeten dramatisch slecht zijn om de beurzen omhoog te krijgen. Dit is tegenwoordig hoe de beurzen werken. Als je 2 jaar geleden met deze cijfers was gekomen ging alles met 2-3% omlaag. Dus laat je niet gek maken mesen....ga long bij slecht nieuws!