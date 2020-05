Dienstensector Spanje ingestort door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 1.118 | Onderwerpen: dienstensector, Spanje

LONDEN (AFN) - De dienstensector in Spanje, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel, luchtvaart en toerisme, is in april vrijwel tot stilstand gekomen door de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Daarbij werd het land nagenoeg volledig op slot gegooid.

Volgens de Britse marktonderzoeker Markit kelderde de inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in de Spaanse dienstensector meet, naar een stand van 7,1. In maart stond die graadmeter nog op 23, wat ook al een stevige krimp betekende. Een stand van 50 of meer wijst namelijk op groei, daaronder op krimp.

Spanje heeft wekenlang in lockdown gezeten vanwege de pandemie en is nu langzaam de strenge beperkende maatregelen aan het versoepelen. Ook de industrie in Spanje wordt hard getroffen door de crisis omdat veel fabrieken zijn gesloten.