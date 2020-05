Gesprekken over verkoop Armeense tak VEON gestrand

Gepubliceerd op | Views: 462

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft gesprekken met UCom over de verkoop van zijn Armeense activiteiten afgebroken. Dat meldt de in Amsterdam genoteerde onderneming zonder verdere details te geven.

Half januari zei VEON over een mogelijke verkoop in gesprek te zijn. Toen had het bedrijf al gewaarschuwd dat de gesprekken niet tot een overeenkomst hoefden te leiden.