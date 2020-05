'Lagere opening voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 910

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag naar verwachting lager openen. Ook elders in Europa lijken de beurzen met verliezen te beginnen na de stevige winstbeurt een dag eerder. De beurshandel staat opnieuw in het teken van de bedrijfsresultaten. Op het Damrak openden onder meer informatieleverancier Wolters Kluwer, roestvrijstaalmaker Aperam en metalenspecialist AMG de boeken.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse salarisstrookverwerker ADP, dat later op de dag verschijnt. Het banencijfer van ADP vormt een indicator voor het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Door de coronacrisis hebben miljoenen Amerikanen hun baan verloren.

Wolters Kluwer kondigde in een handelsupdate aan zijn aandeleninkoopprogramma te vertragen als gevolg van de coronacrisis. Roestvrijstaalproducent Aperam waarschuwde voor een flinke klap voor de verkopen in het tweede kwartaal door de pandemie. Het bedrijf houdt rekening met een daling van de verkoopvolumes in het lopende kwartaal met wel 25 procent die een impact zal hebben op de winstgevendheid.

Alfen

Alfen heeft daarentegen naar eigen zeggen weinig last van de gevolgen van de virusuitbraak. De maker van laadpalen en energieopslagsystemen had geen geannuleerde opdrachten en ook nieuwe opdrachten kwamen in het gebruikelijke tempo binnen. De omzet en winst gingen in het eerste kwartaal flink omhoog. Vanwege de onzekerheid door de pandemie geeft het bedrijf echter geen verdere prognoses voor de rest van het jaar.

AMG kwam dinsdag na de slotbel met een kwartaalbericht. De metalenspecialist liet daarin weten de beursplannen voor het onderdeel AMG Technologies in de ijskast te hebben gezet. De coronacrisis drukt zwaar op de resultaten van het bedrijf. Door de economische neergang is er veel minder vraag naar metalen. AMG is onder meer pessimistisch over de ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie en leed een nettoverlies in het eerste kwartaal.

Olieprijzen

De Europese beurzen sloten dinsdag met stevige plussen. De AEX-index won 2,7 procent tot 509,83 punten en de MidKap steeg 1,3 procent tot 710,36 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 2,5 procent aan. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent hoger op 23.883,09 punten. De S&P 500 klom 0,9 procent en techbeurs Nasdaq won 1,1 procent.

De euro was 1,0836 dollar waard, tegen 1,0841 dollar een dag eerder. De olieprijzen vielen wat terug na de recente sterke opleving. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 24,40 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 30,77 dollar per vat.