Duitse fabrieksorders gekelderd door coronacrisis

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in maart met 15,6 procent gekelderd als gevolg van de coronacrisis in vergelijking met februari. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

De daling was sterker dan verwacht want economen hadden in doorsnee op een daling met 10 procent gerekend. Vanwege de crisis werden veel fabrieken in Duitsland stilgelegd.